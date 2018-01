Ostrzeżenia w kilku regionach. Silny wiatr i opady marznące - 16-01-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia w związku z niebezpieczną pogodą. czytaj dalej

Co dalej?

W środę Polska pozostaje po wpływem układów niżowych znad północnego Atlantyku, Skandynawii oraz Bałkanów - podaje synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Z północnego zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie.

Jak informuje synoptyk, w kolejnych dniach pogodę w Polsce kształtować mają aktywne układy niżowe rozciągające się od Atlantyku przez Europę Środkową po Morze Czarne, Bałkany oraz Morze Śródziemne.

W czwartek nad Polską przemieści się niewielki, ale bardzo dynamiczny, wir niżowy ze śnieżno-deszczowymi frontami atmosferycznymi i silnym wiatrem. We znaki da się Polakom również w niedzielę potężny niż znad Bałkanów, niosący śnieżyce nad południową i wschodnią część kraju.

Do końca tygodnia mają napływać w nasz rejon Europy zimne i wilgotne masy powietrza polarnego z północnego-zachodu i północy, tzn. znad Północnego Atlantyku. Dopiero w niedzielę spłynąć mają z północy masy powietrza pochodzenia arktycznego.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni (Ventusky.com)

W środę może lokalnie zagrzmieć

Zima z nami pozostanie. Uwaga, będzie ślisko - 16-01-2018 Front atmosferyczny, który przemieszcza się z zachodu na wschód, niesie ze sobą opady śniegu. Według prognoz śnieg zostanie z nami dłużej. czytaj dalej

Uwaga na czwartkowy wiatr

Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie świeży śnieg pokryje do 3-6 cm. Na pozostałym obszarze okresami występujące opady śniegu wyniosą 1-3 cm. Lokalnie mogą pojawić się burze. Termometry wskażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr, który pojawi się z zachodu i południowego zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Czwartek będzie pochmurny. Przemieszczające się z zachodu w głąb kraju opady śniegu wyniosą 5-10 cm. Na zachodzie, południu i w centrum kraju opady te przeradzać się będą w deszcz ze śniegiem. Temperatura od -2 st. C na Suwalszczyźnie, 2 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych i będzie umiarkowany oraz dość silny. W porywach osiągnie wartości do 60-80 km/h. Na zachodzie i południu powieje mocniej - nawet do 100 km/h, a w górach może przekroczyć tą wartość.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

W piątek kontynuacja opadów

Trudne warunki w Tatrach. Uwaga, szlaki są oblodzone - 16-01-2018 W Tatrach panują trudne warunki pogodowe. Szlaki są ośnieżone i oblodzone. Ratownik odradza wychodzenie w góry. czytaj dalej

W weekend na sanki

W piątek niebo nadal będzie zachmurzone. Pojawią się przejaśnienia. Śnieg pojawiać się będzie okresami i spadnie od 1 do 4 cm. Temperatura od -2 st. C na Podlasiu, 1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Śląsku. Wiatr północno-zachodni skręcający na południe będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h.

Weekend rozpocznie się pochmurnie. W sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu kraju wystąpią słabe opady śniegu, które wyniosą do 1-2 cm. Najzimniej, bo -4 st. C będzie na Suwalszczyźnie. -1 st. C wskażą termometry w centrum kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - do 2 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W niedzielę jedynie na północnym-zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym prognozuje się opady śniegu, które okażą się najintensywniejsze na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce - do 5-15 cm. W pozostałych miejscach można spodziewać się opadów śniegu do 1-5 cm. Temperatura od -4 st. C na Podlasiu, -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Zawieje z północnego wschodu. Umiarkowany i dość silny wiatr będzie w porywach osiągał do 50-60 km/h.