Piątek przyniesie w całej Polsce opady deszczu. Jedynie na Dolnym i Górnym Śląsku, a także w Małopolsce będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wystąpi wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach od 40 do 60 km/h z kierunku południowo-zachodniego.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

Weekend miejscami pogodny

W sobotę w większości kraju nastąpi rozpogodzenie. Jedynie na północy wystąpią opady deszczu. Będzie mniej wietrznie - wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W dzień temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu.

W niedzielę sytuacja się odwróci - na północy będzie pogodnie, a w pozostałej części kraju wystąpią opady. W centrum można spodziewać się deszczu ze śniegiem. Temperatura osiągnie wartość od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał ze wschodu.

Pogoda w sobotę i niedzielę

Wietrzny poniedziałek

Z początkiem tygodnia powróci pogodna aura w większości kraju. Deszczu spodziewać się mogą mieszkańcy Dolnego Śląska. Nowy tydzień przyniesie również umiarkowany i dość silny wiatr wschodni, którego podmuchy będą osiągać prędkość do 40-60 km/h. Temperatura maksymalnie wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu.

Wideo Prognoza porywów wiatru na pięć dni (ventusky.com)

We wtorek przelotne opady

We wtorek pogodną aurą cieszyć się będą jedynie mieszkańcy wschodniej części Polski. W pozostałej części kraju należy być przygotowanym na przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień wyniesie od 1 st. C. na Suwalszczyźnie, do nawet 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wciąż umiarkowany, miejscami dość silny w porywach do 40-60 km/h, zmieni jednak kierunek – będzie wiało z południa i południowego wschodu.