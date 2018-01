Zima nie daje się wiośnie. Wraca śnieg, a także deszcz ze śniegiem

Tysiące gospodarstw bez prądu. To skutki silnego wiatru - 30-01-2018 Silne porywy wiatru, które pojawiły się w nocy z poniedziałku na wtorek wyrządziły duże szkody między innymi w województwach śląskim i podlaskim. Uszkodzeniu uległy linie energetyczne, setki gospodarstw domowych zostało pozbawionych dostaw prądu. czytaj dalej

W czwartek wiatr zwolni

W środę na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach należy spodziewać się opadów deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W dzień temperatura wyniesie maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu i osiągnie w porywach prędkość około 40-60 kilometrów na godzinę.

W czwartek będzie pochmurno, a co więcej, spadnie deszcz i - na północy - deszcz ze śniegiem. Na słupkach termometrów zobaczymy do 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do 6 stopni Celsjusza na Pogórzu. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Śnieżny piątek

Pogodne niebo ujrzymy w piątek jedynie nad Suwalszczyzną. W pozostałych regionach spadnie śnieg, a na zachodzie spodziewajmy się deszczu ze śniegiem. W dzień temperatura nie przekroczy 2 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie oraz do 6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu ponownie powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza na czwartek i piątek

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (źródło: Ventusky)

Weekend pod chmurką

W sobotę na wschodzie poprószy śnieg, a na Pomorzu spadnie deszcz ze śniegiem. Z kolei w pozostałych regionach nie należy spodziewać się opadów. Termometry wskażą co najwyżej 1 stopień Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do 4 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela upłynie pod znakiem przelotnych opadów śniegu oraz - na zachodzie - deszczu ze śniegiem. Temperatura nie przekroczy 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, a na Dolnym Śląsku nie osiągnie wartości wyższej niż 5 stopni Celsjusza. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza na sobotę i niedzielę