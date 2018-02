Prognoza pogody na dziś: mroźno, miejscami ze śniegiem - 24-02-2018 Pierwszy dzień weekendu zapowiada się dość mroźno, w niektórych regionach odczujemy silne porywy wiatru. W ciągu dnia wystąpią opady śniegu. Prognozuje się również niewielkie i przelotne opady śniegu. czytaj dalej

Białe drogi

W sobotę rano śnieg sypie na przeważającym obszarze kraju. Nie pada jedynie na Suwalszczyźnie i krańcach zachodnich i południowo-zachodnich. Śnieg powoli wędruje na południowy wschód Polski.

Jak poinformował warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta, na drogi wyjechały 164 posypywarki. Od godziny 2.15 zabezpieczają jezdnie przed zimową śliskością.

Także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po godzinie 6 przekazała, że na terenie całego kraju występują utrudnienia w postaci padającego śniegu. Wszystkie drogi krajowe są jednak przejezdne, a czuwa nad tym 656 pojazdów do zimowego utrzymania.

Jest jednak także ślisko. Lokalne problemy występują na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego. W województwie świętokrzyskim dodatkowym utrudnieniem są mgły.

Zimny poranek

Zgodnie z zapowiedziami sobotni poranek był także bardzo mroźny. W Kozienicach termometry pokazały -15 stopni Celsjusza, w Kielcach -14 st. C, w Suwałkach, Białymstoku, Zamościu i Jeleniej Górze -13 st. C. Niewiele cieplej było w Łodzi, Katowicach i Zakopanem -12 st. C.

Najniższe wartości temperatury w sobotę (wetteronline.de)

Co dalej w sobotę?

W ciągu dnia zachmurzenie okaże się zmienne, wystąpią również słabe, przelotne opady śniegu. Spadnie od 1 do 3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

Wieczorny śnieg

Śnieg miejscami padał już od piątkowego wieczora, co pokazywaliście nam na zdjęciach. Zabieliło się między innymi na północy kraju.

