Zima popatrzyła w kalendarz i postanowiła ustąpić. Ostatnie dni ze śniegiem

Zbliża się zmiana czasu. Stracimy godzinę snu - 19-03-2018 W najbliższy weekend będziemy spać godzinę krócej. Spowodowane jest to zmianą czasu z zimowego na letni. czytaj dalej

Pogodna środa

We wtorek - w pierwszy dzień astronomicznej wiosny - w Małopolsce, na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie zachmurzenie będzie zmienne. Spodziewane są tam niewielkie opady śniegu, do 2 cm. Nowa porcja śniegu spaść może również na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Środa - pierwszy dzień wiosny kalendarzowej - zapowiada się w większości kraju pogodnie. Jedynie w województwach wschodnich synoptycy prognozują przelotny śnieg. W najcieplejszym momencie dnia będzie od -1 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z kierunku północno-zachodniego.

Przyjemny czwartek

Nocą w całym kraju mróz, na południu śnieg. W niedzielę trzy osoby zmarły z wychłodzenia - 19-03-2018 W południowej Polsce zima nie odpuszcza. Opady śniegu w połączeniu z mocniejszymi podmuchami wiatru wywołują zamiecie i zawieje śnieżne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w niedzielę z wychłodzenia zmarły trzy osoby. czytaj dalej

W piątek powrót deszczu

Czwartek będzie pogodny. Tylko w centrum Polski ten przyjemny obraz mogą zakłócić: umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od 1 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Na deszczowy piątek muszą być przygotowani mieszkańcy Pomorza. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, którego kierunek będzie zmienny.

Optymistyczny początek weekendu

Sobota zapowiada się pogodnie niemal dla wszystkich regionów Polski. Jedynie na Pomorzu spadnie deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-wschodni wiatr powieje z umiarkowaną siłą.