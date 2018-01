"Zima się rozkręca". Miejscami mróz, nawet do -10 stopni

Arktyczne mrozy nękają Amerykanów. Nocą temperatura może spaść do -40 stopni - 05-01-2018 Dziesiątki tysięcy osób bez prądu, nieczynne lotniska, odwoływane loty, zamknięte autostrady, a nawet sklepy ogołocone z piecyków i drożejący sok pomarańczowy. To niektóre skutki ataku zimy na Stany Zjednoczone. Śnieżyce i mróz pojawiają się nawet w regionach, gdzie takiej pogody nie widziano od dziesięcioleci. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem rozległego układu niżowego znad Finlandii, w strefie przemieszczającego się nad krajem umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

- W świetle dzisiejszych materiałów prognostycznych okazało się, że zima się rozkręca. Modele dają nadzieję na bardziej zimowy krajobraz. Chłód może zostać z nami nawet do 20-21 stycznia - powiedziała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek.

Dość ciepły, ale deszczowy weekend

W sobotę wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i północy kraju słabo popada deszcz, na poziomie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C miejscami na południu. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Niedziela na północy będzie pogodna. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno, na południu popada deszcz do 1-5 l/mkw. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu w wysokości do 1-3 cm. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Wideo Prognoza porywów wiatru na pięć dni (ventusky.com)

W poniedziałek pojawi się zachmurzenie duże z postępującymi od północy w głąb kraju rozpogodzeniami. Tylko na południu będzie pochmurno i słabo popada deszcz ze śniegiem do 3 l/mkw. oraz śnieg, który utworzy warstwę do 2 cm. Temperatura osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda w niedzielę i poniedziałek

Miejscami rano silny mróz

We wtorek na północy i północnym wschodzie będzie pogodnie. W pozostałych regionach aura okaże się pochmurna z przejaśnieniami, na południu i w centrum kraju wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem, które osiągną do 4 l/mkw., poprószy też śnieg do 2 cm. Rano może być mroźno, miejscami na Podlasiu będzie do -10 st. C. W ciągu dnia termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

Środa na północnym wschodzie kraju będzie pogodna. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami popada deszcz ze śniegiem na poziomie do 1-5 l/mkw. Środowy poranek może okazać się mroźny na Podlasiu, temperatura może wynieść tam do -10 st. C. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Pogoda we wtorek i środę