Zima spróbuje wyprzeć wiosnę. Miejscami tylko zero stopni i śnieg z deszczem

Opuści nas pogodna, a nawet słoneczna aura, do której przywykliśmy w ostatnich dniach. Niebo pokryje się chmurami, nie zabraknie też opadów deszczu i śniegu z deszczem. Temperatura może miejscami spaść do zera stopni.

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii. Od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny. Na zachodzie i północy kraju przyniesie on we wtorek zachmurzenie wzrastające do dużego oraz opady deszczu. Spadnie go do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Niebo nad pozostałymi regionami okaże się pogodne.

Ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego będzie od zachodu wypierane przez chłodniejsze masy powietrza polarnego. We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C w Małopolsce. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, powieje z południowego zachodu. Okresami może osiągnąć prędkość w porywach do 60 kilometrów na godzinę, wysoko w górach - do 100 km/h.

Popada deszcz

Środa przyniesie pochmurną aurę, pojawią się jednak większe przejaśnienia. W większości kraju wystąpią słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Padać nie powinno na południu i południowym zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na południu. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu z prędkością w porywach do 50-60 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Strefa opadów przejdzie przez Polskę

W czwartek niebo pozostanie pochmurne. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów deszczu, popada do 10-15 l/mkw. Na północnym wschodzie może spaść śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny, zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Miejscami tylko zero stopni

W piątek przez chmury będzie przeświecać słońce. W regionach południowych okresami wystąpią opady deszczu i śniegu z deszczem. Prognozowana suma opadów wyniesie 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Znów się ociepli

Weekend rozpocznie się pochmurną, lecz obfitującą w większe przejaśnienia aurą. W regionach wschodnich wystąpią słabe opady śniegu, maksymalnie do dwóch centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.