Zima wróci do Polski. Mróz w najcieplejszym momencie dnia i śnieg

Nadchodzą mroźne noce. Nawet 11 stopni poniżej zera - 01-02-2018 Wielkimi krokami zbliża się ochłodzenie. Temperatura znacznie spadnie, a noce staną się naprawdę mroźne. Według czwartkowych modeli meteorologicznych, już po weekendzie słupki termometrów będą wskazywały nawet 11 stopni poniżej zera. czytaj dalej

W piątek na południowym wschodzie i w centrum wystąpią opady deszczu, na Podlasiu zaś popada deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Pogodne Mazury i centrum

Na sobotę prognozuje się, że przelotnie popada śnieg. Opady ominą jednak Mazury i centrum Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Wideo Wysokość i rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Śnieżna niedziela

W drugi dzień weekendu również będzie padać - w całym kraju przelotnie poprószy śnieg. Temperatura wzrośnie do -1 st. C na Suwalszczyźnie, a do 2 st. C w najcieplejszych regionach - na Dolnym Śląsku i Mazowszu. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Jego prędkość w porywach dojdzie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek przeważnie ze śniegiem

W poniedziałek jedynie centrum pozostanie pogodne, w pozostałych regionach wystąpią opady śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Maksymalnie zero stopni

We wtorek na północy i wschodzie kraju przelotnie popada deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Termometry odnotują maksymalnie od -3 st. C na wschodzie do zera na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.