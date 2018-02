Zima wróciła i zostaje. Biało już nie tylko w górach

"Ciągle padający śnieg przyczynia się do zrywania linii". Tysiące domów bez prądu - 03-02-2018 W sobotę w kilku regionach zaatakowała zima. Spowodowała wiele utrudnień, między innymi awarie prądu. IMGW wydał ostrzeżenia. czytaj dalej

W najbliższą noc okresami w całym kraju będzie padać śnieg, a mieszkańcy południowego wschodu mogą spodziewać się nawet dość intensywnych opadów. Także w całej Polsce możemy się spodziewać mgieł. Temperatura w nocy wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Podkarpaciu. Wiatr pojawi się z północy i będzie słaby.

Mglista i śnieżna niedziela

Drugi dzień weekendu przyniesie okresami opady śniegu, które na południowym wschodzie nadal będą dość intensywne. Rano utrzymają się mgły. Temperatura wzrośnie i osiągnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku północnego.

Chłodniejszy poniedziałek

Na początku tygodnia nadal będą pojawiać się przelotne opady śniegu. Zrobi się chłodniej - temperatura w dzień wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Pogodne wtorek i środa

We wtorek na północy wciąż będą pojawiać się przelotne opady śniegu, ale w pozostałej części kraju przewiduje się pogodną aurę. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -5 st. C na Podkarpaciu do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

W środę pogodnie będzie już na terenie całej Polski. Temperatura w dzień wyniesie od -4 st. C na Podkarpaciu do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i południowego wschodu.

Biały czwartek

Jedynie na Pomorzu prognozowany jest brak opadów. Nad resztą kraju z nieba posypie się śnieg – na południu dość intensywnie. Termometry w dzień wskażą od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.