Zima zaatakowała. Bardzo ciężki, mokry śnieg łamał gałęzie i uszkadzał linie energetyczne

Jest mglisto, poza tym na drogach deszcz i deszcz ze śniegiem. Jedźcie ostrożnie - 03-02-2018 W sobotę rano w wielu regionach zalegają mgły. Na drogach jest też ślisko z powodu opadów. W ciągu dnia popada śnieg i deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

Około 3200 gospodarstw domowych na Podkarpaciu nie miało w sobotę rano prądu. Najwięcej awarii odnotowano w okolicach Sanoka i Krosna - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.Awarie spowodowane zostały intensywnymi opadami śniegu, jakie miały miejsce w ostatnich godzinach na Podkarpaciu. Padał bardzo ciężki, mokry śnieg, który doprowadził do łamania gałęzi drzew, one w konsekwencji uszkodziły linie energetyczne. Strażacy interweniowali 36 razy. Ich działania dotyczyły usuwania połamanych gałęzi.

Dyżurny dodał, że awarie są na bieżąco usuwane.

Drogi są przejezdne

Cienkie prześcieradła i grube kołdry. Śnieg na Waszych zdjęciach - 03-02-2018 Zima znów nam o sobie przypomniała. Na Waszych zdjęciach widać śnieg, którego ilość jest w kraju zróżnicowana. czytaj dalej

W regionie wszystkie drogi są przejezdne. Jak zaznaczył dyżurny WCZK, kierowcy muszą jednak uważać na zalegający na jezdniach śnieg, szczególnie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.

W związku z utrudnieniami pogodowymi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne.

W województwie podkarpackim prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Ostrzeżenie wydano w piątek i obowiązuje ono do niedzieli do godziny 6 rano. W sumie na cały ten okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenie hydrologiczne

Na terenie województwa zachodniopomorskiego na Zalewie Szczecińskim obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej i wysokim napełnieniem Bałtyku na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie w Trzebieży powyżej stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godz. 15 do poniedziałku do godz. 8.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.