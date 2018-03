Zima zaatakuje w weekend. Potem złagodnieje, ale nie odejdzie

Bardzo groźny niż nadciągnie nad Polskę. Śnieżyce w połowie kraju - 15-03-2018 Piątkowy wieczór w połowie kraju upłynie pod znakiem zawiei i zamieci śnieżnych. Jak tłumaczył w czwartek rano we "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody TVN Meteo, będzie to sprawka dwóch układów barycznych. czytaj dalej

W piątek miejscami zawieje śnieżne

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w strefie ścierania się wpływów wyżu znad Skandynawii i niżu przemieszczającego się znad Alp w stronę Karpat. Południe będzie w ciepłej i wilgotnej masie powietrza z południa, natomiast reszta kraju - w zimnej masie pochodzenia arktycznego, napływającej z północy.

Piątek na północy Polski będzie przeważnie pochmurny, jednak pojawią się i przejaśnienia. Z południa w głąb kraju będzie postępować strefa opadów. Na Podkarpaciu i w Małopolsce spadnie deszcz, do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Śląska, przez centrum, po Lubelszczyznę i Mazowsze prognozuje się opady śniegu z deszczem - 5-15 l/mkw. oraz śniegu - do 5 cm. Wieczorem miejscami śnieg może sypnąć intensywnie - do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Mogą powstawać zawieje śnieżne.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

W sobotę wszędzie mniej niż zero

Wyjeżdżacie w piątek wieczorem? Sprawdźcie, jak się przygotować na śnieżycę - 15-03-2018 Na piątkowy wieczór - czyli czas, w którym wielu z was wyjedzie na weekend - prognozowane są śnieżyce. Przeczytajcie, co radzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podróżującym w trudnych warunkach atmosferycznych. Zastanówcie się też nad przełożeniem podróży. czytaj dalej

Niedziela najzimniejsza na Podkarpaciu

W sobotę niebo na północy kraju pozostanie pochmurne, ale z szansą na rozpogodzenia. Na przeważającym obszarze Polski (poza północą i zachodem) okresami wystąpią opady śniegu - około 1-4 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -5 st. C na południowym wschodzie, przez -3 st. C w centrum, do -1 st. C na północnym zachodzie. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego wschodu. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Ostatni dzień weekendu okaże się przeważnie pogodny. Tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże. Okresami popada śnieg - do 1-5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu, w porywach do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Pogodniejszy początek tygodnia

W poniedziałek będzie przeważnie pogodnie, tylko na południu niebo pokryje się chmurami. Tam może popadać śnieg - do 2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Wtorek znów pochmurny

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Od północy w głąb kraju przemieści się strefa opadów śniegu - przybędzie go do 3 cm. Temperatura wyniesie maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h.