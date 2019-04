"Zimni bracia będą przemieszczać się w kierunku Polski". Nadciąga arktyczny chłód

Zima w Tatrach. I to sroga - 30-04-2019 Na Kasprowym Wierchu leżą zaspy śniegu. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega przed lawinami. czytaj dalej

"Czai się zimne powietrze"

Na południu Europy znajduje się niż, który w ostatnich dniach w południowych regionach Polski przyniósł duże opady deszczu. Od sobotniego do poniedziałkowego poranka w Tatrach spadło 80 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i w Beskidach odnotowano opady rzędu 50 l/mkw - informowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Po drugiej stronie kontynentu, na północy, utrzymuje się zimny, pogodny i suchy wyż. Prezenter pogody tvnmeteo.pl tłumaczył na antenie TVN24, dlaczego wyż oddalony o tysiące kilometrów jest niezwykle ważny dla pogody w Polsce.

- Tutaj czai się zimne powietrze - podkreślił.

- Na razie czai się daleko od nas - przyznał, ale zwrócił uwagę na to, że zimne powietrze poprzedzają dwa fronty chłodne, w meteorolog oznaczone ząbkami (jak na poniższej mapie).

Sytuacja pogodowa w Europie

Od czwartku wedrze się chłód

- Ci "zimni bracia" będą przemieszczać się w kierunku Polski - uprzedził Wasilewski. To oznacza, że zimne arktyczne powietrze w czwartek zacznie docierać do naszego kraju - tłumaczył.

Z prognozy na kolejne dni wynika że w nocy z soboty na niedzielę w naszym kraju może padać deszcz ze śniegiem, spodziewane są też przymrozki. - Koniec majówki może być lodowaty - dodał prezenter.

Prognoza pogody na majówkę

W pierwszy dzień maja, w środę, na Pomorzu, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej zachmurzenie będzie zmienne, może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W czwartek tylko w województwach południowych zapowiada się pogodna aura, w reszcie kraju zapowiadany jest deszcz. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Przyjdzie ochłodzenie

W piątek w całym kraju spodziewany jest przelotny deszcz. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Chłodny weekend

Sobota będzie na ogół pochmurna, może też przelotnie popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z południowego zachodu.

W niedzielę deszcz popada tylko na Podkarpaciu. W pozostałych regionach możemy liczyć na słońce. Temperatura osiągnie od 9 st. C na Podkarpaciu do 13 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

