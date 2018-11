Zimno. W najcieplejszym momencie dnia tylko zero stopni

Oblodzenie i śnieg. Prognoza zagrożeń pogodowych - 17-11-2018 W najbliższych dniach marznące opady i opady śniegu dadzą się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Zrobi się biało

Niedziela upłynie pod znakiem opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - śniegu. Termometry wskażą od 2 stopni Celsjusza w centrum oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Północny wiatr, który okaże się umiarkowany, spotęguje odczucie chłodu.

W poniedziałek czeka nas kontynuacja chłodnej aury. Na zachodzie spadnie deszcz, a na pozostałym obszarze - deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wyniesie od 2 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie. Porywy wschodniego wiatru osiągną 60 km/h.

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni | wideo bez dźwięku

Zaświeci też słońce

We wtorek mieszkańcy północy mogą liczyć na chwile ze słońcem. W pozostałych regionach aura nie będzie rozpieszczać - spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu. Powieje ze wschodu z prędkością 70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

0 stopni na termometrach

W środę pogodnie będzie tylko na Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze towarzyszyć nam będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na Dolnym Śląsku - deszczu. Temperatura wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy mogą osiągać do 60 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach | wideo bez dźwięku

Wiatr osłabnie

Czwartek zapowiada się pogodnie tylko na północy. W pozostałych regionach będzie trzeba liczyć się z deszczem i deszczem ze śniegiem, a na Mazowszu z samym śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.