Zimowe opady, ale i nawet 9 stopni. Prognoza pogody na pięć dni

Niż Fabian wpływa na pogodę. Szereg alarmów przed niebezpieczną pogodą - 04-01-2020 W przeważającej części kraju pogoda może stwarzać zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Oprócz tego niebezpieczeństwo będą stanowić też oblodzenia i intensywne opady śniegu. Obowiązują też alarmy hydrologiczne. czytaj dalej

W niedzielę na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady śniegu. Poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie i Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany wiatr, który w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę. Będzie północno-zachodni.

W Święto Trzech Króli pogoda przyniesie opady śniegu na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Na pozostałych obszarach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Jeszcze może pojawić się śnieg

We wtorek na wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach możemy spodziewać się pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 1 st. na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Miejscami nawet 9 stopni

Środa przyniesie pochmurną i deszczową aurę. Na Podkarpaciu możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Pomorzu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 70 km/h.

W czwartek na zachodzie popada deszcz. W wielu regionach powinno być pogodnie, choć może być mglisto. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.