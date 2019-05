Zimowy koniec majówki. W kolejnych dniach powrócą wiatr i burze

Silny deszcz, przymrozki, śnieg. Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami - 05-05-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przez intensywnymi opadami deszczu, śniegu i przymrozkami. Aura może być groźna także w kolejnych dniach - wydano orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

W Tatrach na koniec długiego majowego weekendu zapanowały zimowe warunki. W górach padał śnieg, a w Zakopanem w niedzielę od rana- śnieg z deszczem. Temperatura w mieście pod Giewontem spadła do trzech stopni Celsjusza. Jak poinformował dyżurny Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego, na Kasprowym Wierchu leży około metra śniegu, a termometry na szczycie pokazują -6 stopni Celsjusza.

Powyżej górnej granicy lasu panują warunki zimowe. Obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

W kolejnych dniach spodziewane są utrudnienia w górach. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń.

Najniższą wartość temperatury zanotowano w niedzielę na Śnieżce (-7 stopni Celsjusza). Trochę cieplej było na Kasprowym Wierchu (-4,3 st. C) oraz w Resku w województwie zachodniopomorskim (-3,1 st. C).

Najniższa wartość temperatury 5 maja (wetteronline.de)

Utrudnienia pogodowe na najbliższe dni

Prognoza pogody na 16 dni: zimniej już nie będzie - 05-05-2019 Do dużego ocieplenia czeka nas jeszcze długa droga. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych znad Skandynawii i Grecji. Krańce wschodnie i zachodnie kraju będą pod wpływem strefy frontów atmosferycznych. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

W poniedziałek na wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Również na Pomorzu spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami powieje silniej.

We wtorek w pasie od Dolnego Śląska po centrum nie powinno padać, poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny.

W środę utrudnieniem w całym kraju będzie wiatr. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Chwilami będzie się wzmagał, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Potencjonalny rozwój burz w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Powrót burzowej aury

Belgia przysypana śniegiem. "Rzadkie zjawisko, ale nie wyjątkowe" - 05-05-2019 Do Belgii w ostatnich dniach napłynęła fala arktycznego powietrza. Miejscami spadł śnieg i zrobiło się biało. czytaj dalej

Czwartek zapowiada się deszczowo, poza regionami północno-wschodnimi. Może spaść od 10 do 20 l/mkw., a od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się burze. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 70 km/h., w burzach silny do 90 km/h.

W piątek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu rzędu 5-15 l/mkw., na południu i w centrum kraju wystąpią burze. Zachodni i południowo-zachodni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny, powieje z maksymalną prędkością do 90 km/h.

Sobota przyniesie w całym kraju opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a na południu dodatkowo burze. Z południowego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach porwy mogą osiągać maksymalną prędkość do 90 km/h.

Na niedzielę synoptycy na wschodzie prognozą dość intensywne opady deszczu, może spaść 20-30 litrów wody na metr kwadratowy.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)