Zimy nadal nie widać. Termometry pokażą nawet 12 stopni

2017 rok w pogodzie. Zapamiętamy go na długo - 01-01-2018 Sierpniowa tragedia w pomorskim Suszku, wizyty orkanów i cyklonów, "bow echo", zadziwiające zjawiska na niebie. O 2017 roku na pewno można powiedzieć jedno - w kwestii pogody nie był spokojny. czytaj dalej

W środę Polska znajdzie się pod wpływem bardzo aktywnego układu niżowego przemieszczającego się znad Północnego Atlantyku w stronę Danii. Pogodę będą kształtować fronty atmosferyczne wędrujące z zachodu na wschód. Z południowego zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

Zachmurzenie okaże się duże, jedynie na wschodzie pojawią się przejaśnienia. Z zachodu na wschód przejdą opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na północy i wschodzie popada również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiejący z kierunków południowych wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, w górach przekroczy prędkość 100 km/h.

Wideo Rozkład i wysokość opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Czwartkowe niewielkie opady

Niebo przykryją chmury, jednak pojawią się przejaśnienia. Na zachodzie i północy wystąpią niewielkie opady deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Jego prędkość w porywach dojdzie do 40-60 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Piątek z przejaśnieniami

Zachmurzenie będzie duże, ale z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 l/mkw. Jedynie południowy wschód pozostanie suchy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach powieje z prędkością do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Ciepła sobota

Chłodniejsza niedziela

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na Podkarpaciu wystąpią słabe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/godz.

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południu okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Spadnie do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum do 6 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie.