Zjawiska groźne dla zdrowia i życia. Alarmy IMGW w wielu miejscach

Prognoza pogody na dziś: gorąco i upalnie. W wielu regionach zagrzmi - 20-06-2019 W czwartek w całym kraju spodziewane są burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu i porywisty wiatr. Termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przedw województwach:

- lubuskim (z wyłączeniem powiatu strzelecko-drezdeńskiego) - gdzie temperatura maksymalna może sięgnąć 31 st. C;

- opolskim (z wyłączeniem powiatów: nyskiego, prudnickiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, głubczyckiego) - gdzie termometry pokażą maksymalnie do 31 st. C.

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, Wałbrzych, wałbrzyskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, złotoryjskiego, lubańskiego, zgorzeleckiego, lwóweckiego) - gdzie termometry wskażą maksymalnie w dzień do 31 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia przed upałami będą ważne do godziny 18 w czwartek.

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega również przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w województwach:

- śląskim - gdzie mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty będą ważne do 22.30 w czwartek;

- małopolskim - gdzie możliwe są burze z opadami deszczu lokalnie do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu;

- prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad;

- świętokrzyskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad;

- lubelskim - gdzie miejscami prognozuje się wystąpienie burz z deszczem rzędu 30-40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad. Alerty będą ważne do 22.30 w czwartek;

- mazowieckim - gdzie mogą pojawić się miejscami burze z opadami deszczu lokalnie do 30-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 23 w czwartek;

- zachodniopomorskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do 22 w czwartek;

- warmińsko-mazurskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu miejscami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne między godziną 12 w czwartek a północą w piątek;

- kujawsko-pomorskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z deszcze lokalnie do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Alerty ważne będą od 12 w czwartek do północy;

- pomorskim - mogą pojawić się burze z opadami deszczu, miejscami do 20-40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami niewykluczony jest grad. Ostrzeżenia będą ważne między 12 a północą w czwartek;

- podlaskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 10-30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne od godziny 14 w czwartek a 5 w piątek.

W województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim alerty będą obowiązywać między godziną 9.30 a 22.30 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń pogodowych

PIĄTEK

Piątek także może nam upłynąć z trudnymi warunkami pogodowymi.

W województwach:

- lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i opolskim mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia.

Prognozowana ilość opadów to od 15 do 25, lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr może rozpędzić się do 65-70 km/h. Możliwe są lokalne opady gradu.

Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w piątek a godziną 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

SOBOTA

W sobotę synoptycy IMGW mogą ostrzegać przed burzami z gradem w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alerty mogą zostać wydane w okresie od soboty od godziny 7.30 do godz. 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń pogodowych (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.