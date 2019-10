Złota polska jesień, jednak z jednym "ale"

Inwazja biedronek azjatyckich uprzykrza nam życie - 16-10-2019 Na Kontakt 24 otrzymaliśmy filmy przedstawiające plagę biedronek azjatyckich. - Nie można powiedzieć, że biedronki azjatyckie są szczególnie niebezpieczne dla człowieka. Oczywiście, wydzielają substancje zawierające związki, które mogą wywoływać reakcje alergiczne - powiedział Dr Karol Szawaryn, entomolog z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. czytaj dalej

Do 22 stopni

W czwartek na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej przelotnie popada deszcz. Spadnie go do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wiatr z południowego zachodu.

Na piątek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr wiać będzie słabo i umiarkowanie.

Sobota upłynie pod znakiem przelotnego deszczu na Pomorzu. Poza tym wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Pochmurno, miejscami pokropi

W niedzielę na Pomorzu przelotnie popada deszcz. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 17 st. C na Pomorzu do 22-23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek