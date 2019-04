Zmiana aury. Przyjdą chłód i deszcz

Lawinowa "dwójka" w Tatrach i Beskidach - 08-04-2019 Podwyższone zagrożenie lawinowe występuje na Babiej Górze w Beskidach. Ma to związek z ostatnimi opadami deszczu, po których śnieg stał się cięższy. Również w Tatrach górscy ratownicy ogłosili drugi stopień zagrożenia lawinowego. czytaj dalej

Chłodniej

Wtorek będzie na ogół pogodny, jednak w pasie centralnym możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu.

Środa przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie.

W czwartek mieszkańcy południowych regionów kraju powinni spodziewać się opadów deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Deszczowo

Piątek będzie pogodny jedynie na północy Polski. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu.

Sobota na ogół przyniesie pochmurną aurę i słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę