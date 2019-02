Zmiana w pogodzie. Na horyzoncie intensywne opady deszczu

Żurawie już w Polsce. Idzie wiosna - 27-02-2019 Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk po raz pierwszy w tym roku usłyszeli głos żurawi. To zapowiedź zbliżającej się wiosny, bo właśnie w tym okresie ptaki te przylatują do Polski. czytaj dalej

Będzie chłodniej

W czwartek opady deszczu mogą pojawić się jedynie na Pomorzu i Podkarpaciu. Spadnie do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 14 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Jego porywy mogą osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

Piątek okaże się pogodny. Jedynie na południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w Wielkopolsce, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północy.

W sobotę w wielu regionach możemy spodziewać się pogodnej aury. Na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura na najbliższe dni (Ventusky.com)

Powrót deszczu

Końcówka tygodnia przyniesie nam pochmurną i deszczową aurę. W niedzielę dość intensywne opady pojawią się w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Jego porywy mogą rozpędzać się do 60 km/h.

Poniedziałek zapowiada się równie pochmurno. W całej Polsce należy spodziewać się dość intensywnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum i na północnym zachodzie, do 15 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek