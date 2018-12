Zmienne oblicze grudnia. Pogodne chwile przeplatane śniegiem

Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Na północy możliwe oblodzenia - 12-12-2018 W nocy ze środy na czwartek w północnych województwach możliwe są oblodzenia. Na południu kraju występują obfite opady śniegu, co spowodowało, że w Tatrach i na Babiej Górze mogą występować lawiny. czytaj dalej

Przeważnie pogodnie

Czwartek będzie na ogół pochmurny. Wystąpią słabe opady śniegu, a miejscami deszczu ze śniegiem. Nawierzchnia dróg i chodników stanie się śliska. Termometry wskażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Piątek będzie pogodny w większości kraju. Jedynie na Podlasiu i Mazowszu popada przelotny śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków wschodnich powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pochmurno z przejaśnieniami

Sobota będzie pochmurna, jednak pojawią się przejaśnienia. Jedynie na Podlasiu i Dolnym Śląsku popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 1 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Nie więcej niż zero stopni

W niedzielę na wschodzie i w centrum wystąpią przelotne opady śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do zera stopni na Pomorzu. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Śnieg i deszcz ze śniegiem

Nowy tydzień rozpocznie się na ogół pochmurno. Popada też śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.