Zmienne oblicze wiosny. Najbliższe dni ze słońcem, deszczem, a także burzami

W środę w północnej części kraju może przelotnie padać deszcz, do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 stopni na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu, miejscami może być silniejszy. W strefie brzegowej możliwe są porywy do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1000 hektopaskali.

Wideo Prędkość wiatru w ciągu najbliższych 5 dni (Ventusky.com)

Pochmurny i wietrzny czwartek

Czwartek zapowiada się pochmurnie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

W piątek burzowo

Piątek będzie pogodny tylko na Mazurach i Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze kraju przewidujemy przelotny deszcz i burze. W burzach opady mogą wynieść 20 l/mkw, a wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h. Temperatura maksymalna tego dnia wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. w całym kraju powieje umiarkowany i dość silny wiatr ze wschodu, spodziewane są porywy do 70 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Weekend miejscami z deszczem

W pierwszy dzień weekendu na Podlasiu i Mazowszu możliwy jest przelotny deszcz. Poza tym w pozostałych regionach zapowiada się słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków wschodnich.

Niedziela w północnych regionach będzie na ogół słoneczna. Na pozostałym obszarze kraju prognozujemy pochmurną i deszczową aurę. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 20 st. C na Podkarpaciu do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami może powiać silniej.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę