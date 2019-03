Znowu mocniej powieje. Obowiązują ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na dziś: deszczowo w części kraju - 18-03-2019 Poniedziałkowa aura przyniesie niektórym regionom opady deszczu. W całym kraju może powiać silniejszy wiatr. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 11 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W poniedziałek wiatr będzie stwarzać zagrożenie w niektórych regionach Polski. Dlatego synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdecydowali o wydaniu alertów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

- pomorskiego, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Alarmy będą ważne od godz. 7 (w powiatach przybrzeżnych) lub 9 do godz. 18 w poniedziałek;

- zachodniopomorskiego, gdzie powieje silny wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. W powiatach przybrzeżnych ostrzeżenia obowiązują między godz. 7 a godz. 18 w poniedziałek, zaś w pozostałej części województwa między godz. 9 a godz. 17 w poniedziałek;

- lubuskiego (z wyłączeniem powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i wschowskiego), gdzie silny, południowo-zachodni wiatr powieje ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 10 do godz. 17 w poniedziałek;

- wielkopolskiego (w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, poznańskim, Poznań, grodziskim, wolsztyńskim, nowotomyskim, międzychodzkim, szamotulskim, obornickim). Wystąpi tam silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, z południowego-zachodu. Alerty będą ważne od godz. 10 do godz. 17 w poniedziałek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

