Wyż Arnulf przyniesie chłód i wilgoć - 14-11-2018 W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem wyżu Arnulf z centrum nad Mazurami. czytaj dalej

Maksymalnie 8 stopni

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możemy się spodziewać stopniowo zanikających przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalnie osiągnie wartość od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu.

Miejscami popada śnieg

W niedzielę na południu i w centrum kraju będzie pogodnie. Na północy i wschodzie prognozuje się deszcz i deszcz ze śniegiem, a mieszkańcy Lubelszczyzny mogą spodziewać się również opadów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W całym kraju deszcz i śnieg

W poniedziałek będzie pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z północnego wschodu.

Na termometrach 1 stopień Celsjusza

We wtorek synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne. Termometry maksymalnie pokażą od 1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje ze wschodu. Okresami rozpędzi się w porywach do ponad 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek