Żółte alarmy IMGW przed silnym wiatrem

Prognoza pogody na dziś: chłodno i deszczowo. Możliwe burze - 18-09-2019 Deszcz i burze będą w środę obecne w wielu częściach Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw:

- pomorskiego, gdzie powieje silny wiatru o średniej prędkości od 30 do 45, w porywach do 80 kilometrów na godzinę z północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 10 w środę;

- lubelskiego, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35-45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 11.30 w środę;

- warmińsko-mazurskiego, gdzie przewiduje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości do 20-35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie burze. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 16 w środę;

- podkarpackiego, gdzie wiatr powieje z północnego zachodu ze średnią prędkością osiągającą do 40-50 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 12.30 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Śledź aktualną sytuację pogodową:

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Podczas nawałnicy zginęły dwie harcerki. Kolejny synoptyk z zarzutami - 16-09-2019 Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła w związku z tragedią w Suszku zarzut szóstej osobie. Synoptyk z IMGW w Krakowie, Grzegorz M., jest podejrzany o nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych. Podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku zginęły dwie harcerki.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Definicja IMGW mówi, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.