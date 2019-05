Żółte alarmy IMGW. Zagrożeniem przymrozki, intensywne opady deszczu oraz śnieg

Turyści spadli z Przełęczy Zawrat - 04-05-2019 Wezwani przed północą ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili pomocy dwóm turystom, którzy spadli z Przełęczy Zawrat. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- opadami śniegu w województwach: dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim), śląskim (w powiatach: żywieckim i bielskim), oraz małopolskim (w powiatach: nowotarskim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim). Alerty w woj. śląskim ważne będą od godziny 18 w sobotę do godz. 3 w niedzielę. Tam w górach - powyżej 600 metrów n.p.m. prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów. Ostrzeżenia w woj. śląskim ważne będą w niedzielę w godz. 6-18, a w woj. małopolskim w godz. 8-20. Na tych obszarach - powyżej 800 m n.p.m. wystąpią opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm;

- intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim w powiecie tatrzańskim, gdzie mogą wystąpić opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 7 do 17 cm. Alert obowiązywać będzie od godziny 6 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek;

- intensywnymi opadami deszczu w województwach małopolskim (we wszystkich powiatach poza: tatrzańskim, dąbrowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim) i podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim). Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, o sumie od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia ważne będą od północy w sobotę do godz. 6 w poniedziałek;

- przymrozkami w województwach: zachodniopomorskim (w powiatach: koszalińskim, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, drawskim, wałeckim, łobeskim, stargardzkim, choszczeńskim), pomorskim (w powiatach: wejherowskim, lęborskim, słupskim, bytowskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim) oraz wielkopolskim w powiecie złotowskim. Tam synoptycy prognozują spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C. Alerty ważne będą w niedzielę w godzinach 2-7 rano.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Alerty hydrologiczne

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, które obowiązują w województwach:

- małopolskim, tam w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Raby, Dunajca oraz Ropy spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowo-wschodniej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. Alerty ważne będą od niedzieli godz. 6 do poniedziałku godz. 8;

- podkarpackim, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza na południu województwa). Ostrzeżenia ważne będą od niedzieli godz. 6 do poniedziałku godz. 8.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Oprócz ostrzeżenia obowiązującego w woj. śląskim, dotyczącego opadów śniegu oraz woj. podkarpackiego, gdzie wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, mogą zostać wydane ostrzeżenia przed przymrozkami. Mają być nimi objęte następujące województwa:

- w woj. mazowieckim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim. Tam temperatura przy gruncie może spaść do -3 st. C.

- woj. dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Prognozowana temperatura przy gruncie może wynieść -4 st. C;

- woj. pomorskim. Przy gruncie spodziewana jest temperatura -5 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Dominować będzie termiczne odczucie chłodu - 04-05-2019 Polska jest pod wpływem niżu znad południowej Szwecji. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.