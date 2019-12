Żółte alarmy w dużej części kraju. IMGW: zachowajmy szczególną ostrożność

Pogoda na pięć dni: czeka nas wietrzne i deszczowe zakończenie tygodnia - 03-12-2019 Kolejne dni przyniosą przelotny deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach miejscami zobaczymy nawet dziewięć stopni Celsjusza. Koniec tygodnia zapowiada się jednak wietrznie. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w województwach:

- pomorskim, gdzie w powiatach zachodnich ważne będą do godziny 23 we wtorek, a w powiatach wschodnich od godz. 20 do godz. 4 w środę;

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach poza: czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, szamotulskim, nowotomyskim, wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, gdzie ważne będą od godz. 21 we wtorek do godz. 4 w środę;

- kujawsko-pomorskim, gdzie ważne będą od godz. 20 we wtorek do godz. 4 w środę;

- warmińsko-mazurskim, gdzie we wschodnich powiatach ważne będą od godz. 21 we wtorek do godz. 5 w środę, a w powiatach zachodnich od północy do godz. 9 w środę;

- podlaskim, gdzie w powiatach północnych i zachodnich ważne będą od północy do godz. 9, a w powiatach wschodnich i południowych od godz. 3 do godz. 12 w środę;

- mazowieckim, gdzie w powiatach północnych ważne będą od godz. 23 we wtorek do godz. 8 w środę, w powiatach wschodnich od godz. 1 do godz. 11 w środę, a w w powiatach południowych od godz. 6 do godz. 13 w środę;

- lubelskim, w powiatach puławskim, ryckim, łukowskim, bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, lubartowskim i parczewskim, gdzie ważne będą od godz. 6 do godz. 13 w środę

- łódzkim, gdzie ważne będą od godz. 2 do godz. 10 w środę.

Opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i mżawki mogą powodować gołoledź.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW



Dziś wieczorem i w #nocy uważajmy na #oblodzone drogi i chodniki! Są wydane #ostrzeżenia meteorologiczne, obejmujące znaczną część kraju. Zachowajmy szczególną ostrożność, z uwagi na #temperaturę oscylującą w okolicach 0°C. #IMGW #meteo #gołoledź #opady #marznące pic.twitter.com/0A1hevKxUD — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 3, 2019





Prognoza zagrożeń na środę

Poza województwami, w których ostrzeżenia będą obowiązywać do środy, synoptycy IMGW prognozują wprowadzenie żółtych alarmów także dla woj. świętokrzyskiego. Mogą pojawić się tam słabe opady marznącego deszczu lub marznącej mżawki powodujących gołoledź.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

W jaki sposób na drogach powstaje ”szklanka” (Małgorzata Latos/PAP)