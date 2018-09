Ostrzeżenia przed burzami z gradem w pięciu województwach. Wiatr powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na dziś: pogodnie. Wschód pod znakiem burz - 04-09-2018 We wtorek na wschodzie i południu kraju mogą wystąpić opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie do 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytutu Meteorologii i Gospodarki ostrzegają przed wtorkowymi burzami z gradem. Mogą one pojawić się na południu i wschodzie kraju. Wydano alerty w pięciu województwach.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Alerty obowiązują w województwach:

- lubelskim, we wszystkich powiatach;

- podkarpackim, we wszystkich powiatach;

- małopolskim, we wszystkich powiatach;

- świętokrzyskim, we wszystkich powiatach poza: koneckim i włoszczowskim

- śląskim, we wszystkich powiatach poza: Częstochową, częstochowskim, lublinieckim, kłobuckim.

Ostrzeżenia ważne będą do północy, natomiast w województwie lubelskim do godziny 18.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek IMGW planuje wydać ostrzeżenia dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Synoptycy prognozują burze z opadami deszczu rzędu 15-20 l/mkw., a lokalnie około 30 l/mkw. Prędkość wiatru może dochodzić do 60 km/h.

Burze mogą również wystąpić w województwach podkarpackim i małopolskim. Na tym obszarze może spaść 15-20 l/mkw. deszczu, a prędkość wiatru może dochodzić do 65 km/h.

W woj. śląskim też spodziewane są burze z opadami deszczu rzędu 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru dochodzącymi do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

Między godziną 7.30 w środę a godziną 7.30 w czwartek w woj. podkarpackim i małopolskim mają zostać wydane ostrzeżenia przed burzami. Podczas nich może spaść od 15 do 20 l/mkw. deszczu. Wraz z wyładowaniami atmosferycznymi prognozowany jest też wiatr, wiejący z prędkością do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na środę (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

"Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)