Żółte alerty. Burze z gradem na wschodzie

We wtorek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują burze z gradem. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa lubelskiego.

Występują i prognozowane są tam burze z opadami deszczu o sumie od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach powieje do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Alerty obowiązywać będą we wszystkich powiatach do godziny 18.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek IMGW planuje wydać ostrzeżenia dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Synoptycy prognozują burze z opadami deszczu rzędu 15-20 l/mkw., a lokalnie około 30 l/mkw. Prędkość wiatru może dochodzić do 60 km/h.

Burze mogą również wystąpić w województwach podkarpackim i małopolskim. Na tym obszarze może spaść 15-20 l/mkw. deszczu, a prędkość wiatru może dochodzić do 65 km/h.

W woj. śląskim też spodziewane są burze z opadami deszczu rzędu 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru dochodzącymi do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

Między godziną 7.30 w środę a godziną 7.30 w czwartek w woj. podkarpackim i małopolskim mają zostać wydane ostrzeżenia przed burzami. Podczas nich może spaść od 15 do 20 l/mkw. deszczu. Wraz z wyładowaniami atmosferycznymi prognozowany jest też wiatr, wiejący z prędkością do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na środę (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

"Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".

Burze z piorunami (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)