Prognoza pogody na dziś: popada deszcz i śnieg, do siedmiu stopni - 11-03-2019 W poniedziałek w części kraju wystąpią opady deszczu i śniegu. Powieje też porywisty wiatr, który może rozpędzić się do 40-60 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Jak dotąd w poniedziałek najsilniejsze porywy wiatru odnotowano:

- na Kasprowym Wierchu - 137 km/h;

- w Nowym Sączu - 130 km/h;

- w Krakowie - 112 km/h;

- w Raciborzu - 108 km/h;

- w Bielsku-Białej i Krośnie - 101 km/h.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ O SKUTKACH NIEDZIELNYCH WICHUR

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

- śląskim, we wszystkich powiatach poza: kłobuckim, częstochowskim, Częstochową, żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Białą. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h, z zachodu. Alerty ważne będą do godziny 7 w poniedziałek;

- małopolskim, w powiatach: tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, Kraków, wielickim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim, miechowskim. Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h. Powieje z zachodu. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 7 w poniedziałek;

- świętokrzyskim, w powiatach: jędrzejowskim, kazimierskim, pińczowskim, buskim, staszowskim. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru wiejącego o średniej prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h z zachodu. Alerty obowiązywać będą do godz. 7 w poniedziałek;

- podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, leżajskim, łańcuckim, rzeszowskim, Rzeszów, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim. Synoptycy IMGW prognozują silny wiatr wiejący ze średnią prędkością od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h z zachodu. Alert ważny będzie do godz. 7 w poniedziałek.

Alerty pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru wydano w województwach:

- lubelskim, gdzie powieje ze średnią prędkością od 25 do 40 km/h, w porywach rozpędzi się do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 10 w poniedziałek;

- mazowieckim, w powiatach: łosickim, siedleckim i Siedlce. Wiatr będzie tam wiał ze średnią prędkością 25-40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu i północnego zachodu. Alert wygaśnie o godzinie 7 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.