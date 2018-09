"Został pobity rekord zimna". Taki mróz występuje tu w połowie listopada

- Nad ranem w środę pobity został rekord zimna - poinformował węgierski Instytut Meteorologii.

We wsi Zabar, leżącej 137 kilometrów na północny wschód od Budapesztu - temperatura spadła do -4,1 stopni Celsjusza. To dosyć nietypowa sytuacja jak na koniec września. Tak niska temperatura zazwyczaj występuje dopiero w połowie listopada.

Szron pokrył trawy i drzewa, a unoszący się z kominów dym sugeruje, że w miejscowości rozpoczął się sezon grzewczy. Chociaż mieszkańcy Zabaru są przyzwyczajeni, że zawsze jest u nich zimniej niż w pozostałych regionach kraju, to mróz o tej porze roku to całkowite zaskoczenie.

Mroźny poranek (PAP/EPA/PETER KOMKA)