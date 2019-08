Zostaniemy w objęciach żaru

Niebezpieczny żar i burze z gradem. Alarmy dla wszystkich województw - 27-08-2019 Kolejne dni przyniosą upalną pogodę we wszystkich regionach kraju. Termometry pokażą miejscami do 33 stopni Celsjusza. We wtorek w kilku regionach zagrożeniem będą też burze z gradem i ulewnym deszczem. czytaj dalej

Upalna pogoda

W środę na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie słonecznie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Przewiduje się, że ilość opadu wyniesie 20-40 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje przeważnie z południa, słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych osiągając prędkość do 90 km/h.

Pogodny piątek będzie tylko na Pomorzu. Poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Lokalnie pojawi się grad. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków. Podczas burz może osiągnąć prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Burzowa aura

W sobotę na zachodzie kraju będzie pogodnie. Na pozostałych obszarach pojawią się przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Niedziela przyniesie na Podkarpaciu pogodną aurę. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu i burze z miejscowymi opadami gradu. Termometry pokażą od 27 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa skręcając na zachód, w porywach burzowych rozpędzając się do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę