Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują upały w województwie lubuskim, gdzie wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Tam prognozowana maksymalna temperatura w dzień może osiągnąć od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 16 do 18 st. C.

Alert będzie obowiązywał od godziny 12 w środę do godziny 20 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Upalny czwartek

W czwartek fala gorąca może rozlać się na inne regiony kraju.

Oprócz woj. lubuskiego, gdzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, upalnie może zrobić się w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

W tych regionach temperatura w dzień może oscylować w granicach 29-31 st. C.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń to to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.