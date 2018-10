Polska od rana oddycha smogiem

Wyżowa pogoda, z którą mamy teraz do czynienia w Polsce, sprzyja powstawaniu smogu. Wczesnym popołudniem najgorzej oddychało się w Małopolsce, na Śląsku i na Mazowszu.

We wtorek od rana w wielu polskich miastach przekroczone są normy jakości powietrza. Wczesnym popołudniem najgorsza sytuacja panowała w Małopolsce, jednak powietrzem "średniej" jakości oddychano w wielu miastach na terenie całej Polski.

- To tak bywa przy jesiennych wyżach. Dopóki wyż będzie i ten znikomy ruch powietrza, to smog może się tworzyć - powiedział w niedzielę we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl.

Stężenie pyłu PM10

O godzinie 12 powietrze było złej jakości w Krakowie przy ulicy Dietla (stężenie PM10 na poziomie 155 µg/m3) i w Pile (141 µg/m3). Niezdrowym powietrzem oddychali mieszkańcy pozostałych części Krakowa, Piły, Poznania, Warszawy, Łodzi, Nowin, Częstochowy, Zdzieszowic i Gliwic.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 12 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2.5

Najgorszym - złym - powietrzem oddychano o godzinie 12 w Krakowie przy alei Krasińskiego (stężenie PM2.5 na poziomie 90,71 µg/m3). Na innej stacji pomiarowej w Krakowie, przy ulicy Bujaka, powietrze było niezdrowe (81,47 µg/m3).W kilkunastu innych miastach powietrze miało średnią jakość.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 12 (GIOŚ)

W Zdzieszowicach i Kędzierzynie-Koźlu znacznie przekroczone zostało dopuszczalne stężenie benzenu. Zawartość benzenu w powietrzu przekraczała normę również w Krakowie.

Kiedy powietrze jest dobrej jakości?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)