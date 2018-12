"Mamy do czynienia z całkowitą niewydolnością państwa polskiego" - 19-12-2018 Według analiz głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza, jeżeli chodzi o pyły i rakotwórczy benzoalfapiren, są domowe piece. W Małopolsce, na Mazowszu i w innych regionach obowiązuje uchwała antysmogowa. Oznacza to, że nie wolno w piecach palić śmieciami, a także wilgotnym drewnem i węglem niskiej jakości. Ale ludzie jej nie przestrzegają - twierdzi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego. czytaj dalej

Termomodernizacja kraju

- Powinniśmy zmieniać sytuację, bo to, co mamy w Polsce, to nie jest normalna sytuacja. Nie mówię tylko o Niemczech, Danii czy innych krajach skandynawskich, gdzie możemy odetchnąć pełną piersią i nie czujemy, że w powietrzu mamy całą tablicę Mendelejewa, którą filtrujemy własnymi płucami. Ale jedziemy do krajów, byłych demoludów: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia - to kraje, które mają chłodniejszy klimat niż my. Tam nie ma tego problemu - powiedział w "Dniu na żywo", programie TVN24, Marcin Popkiewicz, fizyk atmosfery.

Według Popkiewicza powinniśmy w Polsce przede wszystkim redukować zapotrzebowanie na energię.

- Nie potrzebujemy mieć kilo węgla, tylko ciepło w domu. Przede wszystkim powinniśmy stawać domy efektywne energetycznie, robić głęboką termomodernizację, przy okazji eliminując ubóstwo energetyczne - tłumaczył fizyk atmosfery. Dodał, że ludzie często palą z biedy i to najgorszymi paliwami. Ale inne państwa uporały się z tym problemem.

- To, że my dopuszczamy do czegoś takiego, do palenia śmieciami czy wycinania filtrów w starych samochodach dieslowskich, to jest skandal, jaki ma miejsce w cywilizowanym kraju - podkreślił.

Problem smogu przez wiele lat był wypierany. - Przez długi czas lobby energetyczne chciało sprzedawać muły węglowe, flotokoncentraty, paliwa najgorszej jakości, więc nie było żadnych norm jakości węgla. Nie było też norm jakości pieców, bo w piecu dobrej klasy nie da się palić mułem węglowym - tłumaczył. Popkiewicz dodał, że społeczeństwo obecnie jest bardziej świadome dzięki mediom i alarmowi smogowemu.

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)

Energia odnawialna

Fakt, że robi się coraz goręcej, a zasoby węgla się wyczerpią, powinien kierować naszą uwagę w stronę źródeł energii odnawialnej. Pokazuje to fundacja WWF w filmie "Punkt krytyczny. Energia odNowa" oraz towarzyszących mu krótszych odcinkach.

- Musimy zmienić prawo, wprowadzić efektywność energetyczną budynków i normy jakości paliw, myśleć systemowo o systemie energetycznym - mówił gość "Dnia na żywo". - Tak naprawdę możemy i poprawić jakość powietrza, i wyeliminować ubóstwo energetyczne, idąc właśnie programem głębokiej termomodernizacji, wymiany źródła ciepła na czyste. Nie z gorszego węgla na lepszy węgiel, i nie na gaz, tylko w stronę innowacyjnych źródeł ciepła, jak np. pompy ciepła - podkreślił Popkiewicz. Naszą przyszłością są rekuperatory, eliminacja mostków termicznych, ocieplanie budynków.

- To może nakręcić też koniunkturę. Bo my nie będziemy budować elektrowni atomowej, bo nie mamy takich kompetencji. Ale produkujemy pompy ciepła, rekuperatory, materiały izolacyjne, okna i możemy tak na prawdę stworzyć, lekko licząc, 100 tysięcy miejsc pracy przy tej modernizacji. Spokojnie możemy zatrudnić wszystkich górników - dodał.

Posłuchaj całej rozmowy z Marcinem Popkiewiczem: