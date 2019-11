Miasto spowite smogiem. Ogromny problem w Nowym Delhi - 02-11-2019 Mieszkańcy Nowego Delhi zmagają się z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza. Oprócz typowych dla tego regionu oparów pochodzących z ruchu ulicznego i przemysłu pojawił się także dym pożarowy z okolicznych stanów. czytaj dalej

Poziom pyłu PM2.5 przekroczył w niedzielę w New Delhi 900 mikrogramów na metr sześcienny. To dużo powyżej 500 µg/m3, które uznawane jest za stan "powyżej poziomu poważnego". Tak fatalna jakość powietrza stwarza duże zagrożenie dla zdrowia 40 milionów ludzi zamieszkujących stan Delhi. Poziom smogu był tak wysoki, że z pobliskiego lotniska zawrócono 30 lotów.

Większość mieszkańców została w domach, aby nie wystawiać się bezpośrednio na oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza.

- Poziom zanieczyszczenia powietrza jest nie do zniesienia - napisał na Twitterze Arvind Kejriwal, sekretarz generalny stanu Delhi.

O poprawę będzie ciężko

Agencja rządowa SAFAR monitorująca jakość powietrza ostrzega, że w ciągu najbliższych dwóch dni nie widać szansy na poprawę sytuacji w mieście. Przyczynia się do tego wysoki poziom wilgotności spowodowany opadami deszczu. Wcześniej sytuację pogorszyło też sezonowe wypalanie ściernisk okalających miasto.

- Prędkość wiatru się zwiększa. To oznacza, że zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia do około 500 mikrogramów na metr sześcienny może potrwać od 24 do 48 godzin - powiedział Mahesh Palawat, wiceprezydent firmy meteorologicznej Skymet.

Każdy odczyt powyżej 400 µg/m3 stwarza ryzyko dla osób, które mają trudności z oddychaniem. Takie powietrze jest nawet groźne dla osób, które na co dzień nie uskarżają się na kłopoty z układem oddechowym.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

Mieszkańcy nie chcą tu mieszkać

Jak poinformował Sachin Taparia, przewodniczący Local Circles, prywatnej firmy konsultingowej doradzającej władzom Delhi w prowadzeniu polityki lokalnej, w ostatnim czasie w regionie zauważono wzrost liczby zachorowań na choroby związane z układem oddechowym.

Badania przeprowadzone przez firmę na 17 tysiącach mieszkańców pokazały, że 40 procent z nich chce wyprowadzić się z Nowego Delhi przez zanieczyszczenie powietrza.

Jak walczyć ze smogiem?

Władze Delhi w piątek ogłosiły stan zagrożenia zdrowia publicznego, zamknęły szkoły oraz odwołały prace na placach budowy. Od poniedziałku ma zostać też ograniczony ruch samochodów.

Zdaniem Taparii takie działania nie są wystarczające.

- Tymczasowe ograniczenia dotyczące pojazdów będą miały znikomy wpływ na poprawę sytuacji. Teraz jest ona katastrofalna - przekonywał Taparia.

Kejriwal oraz sekretarze generalni z sąsiadujących stanów Pendżab i Hariana nawołują rząd federalny do przyspieszenia działań mających zwalczać zanieczyszczenie powietrza w tym regionie.

W Polsce bardziej rygorystycznie

Dla porównania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 11 października w Polsce obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne, normy informowania i alarmowania o smogu. Alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3) dla pyłu PM10, poziom informowania ustalono na 100 mikrogramów. Wartości te są o dwa razy niższe niż określone w rozporządzeniu z 2012 roku, kiedy wynosiły odpowiednio 300 i 200 mikrogramów.