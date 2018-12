Smog zalega nad południem i w centrum Polski

SERWIS SMOGOWY TVN METEO - SPRAWDŹ AKTUALNĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W TWOIM MIEŚCIE

Korki, spaliny, smog. "Tak być nie musi" - 04-12-2018 Samochód. Jeszcze niedawno obiekt marzeń. Dawał wolność, swobodę przemierzania setek kilometrów. Ale dziś coraz częściej oznacza uwięzienie w korku, smród spalin, trujący smog nad miastami. Tak być nie musi. O tym w kolejnym odcinku serii WWF "Punkt krytyczny" pod tytułem "Alternatywny transport". czytaj dalej

W czwartek rano wiele stacji pomiarowych pokazało podwyższone stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu.

Czystym powietrzem mogą cieszyć się mieszkańcy regionów północnych, zachodnich oraz krańców wschodnich.

Stężenie pyłu PM10

O godzinie 8 najgorszym, bo fatalnym, powietrzem oddychają mieszkańcy Rybnika, gdzie stężenie pyłu PM10 wyniosło 208,73 µg/m3.

Powietrze ma złą jakość w: Kłodzku (157 µg/m3), Zdzieszowicach (156 µg/m3), Gliwicach (168,67 µg/m3), Tychach (158,71 µg/m3) oraz w Nowym Targu (152 µg/m3).

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 8 (GIOŚ)

Stężenie pyłu PM2,5

Jeśli chodzi o pył PM2,5, w Kędzierzynie-Koźlu (stężenie PM2,5 na poziomie 94,89 µg/m3) oraz w Krakowie przy al. Krasińskiego (97,78 µg/m3) powietrze określa się jako złe.

Ponadto w Katowicach, Żarach, w Warszawie przy Alei Niepodległości oraz we Włocławku powietrze jest niezdrowe. W większości regionów Polski centralnej i południowej powietrze ma średnią jakość.

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 8 (GIOŚ)

Kiedy powietrze ma dobrą jakość?

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3. Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to nie może ono przekraczać 36 µg/m3. Stężenie benzenu powinno być niższe niż 10 µg/m3.

Pyły PM2,5 są bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, ponieważ docierają nie tylko do układu oddechowego, lecz także przedostają się do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostają w naszym organizmie. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwijania się nowotworów i chorób dróg oddechowych.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Źródła emisji pyłu PM10 (Polski Alarm Smogowy)