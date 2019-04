11 osób zginęło w powodzi, która zalała chińskie miasto

Wiatr miotał nim jak marionetką. Załamanie pogody w USA - 13-04-2019 W Minnesocie w czwartek szalała wichura. To, jak silny był żywioł, pokazuje nagranie, na którym widać policjanta miotanego przez podmuchy wiatru. czytaj dalej

W czwartek ulewy dały się we znaki mieszkańcom miasta Shenzhen w prowincji Guangdong w Chinach. Lokalne władze poinformowały, że zginęło jedenaście osób. Byli to głównie pracownicy, którzy podczas robót w kanałach podziemnych zostali uwięzieni przez obfite opady deszczu.

- Miejsca wypadków to zamknięte kanały lub przepusty. Gdy woda z opadów zbiegła się we wszystkich kierunkach, jej poziom natychmiast wzrósł z jednego do czterech metrów. Robotnicy nie mieli czasu na ewakuację - odpowiedział Fan Defan, zastępca szefa dzielnicy Luohu.

Uwięzieni pod ziemią

Do tragedii doszło w dwóch z siedmiu dzielnic Shenzhen - Luohu i Futian. W pierwszej z nich zginęło siedmiu robotników, z kolei w Futian - trzech. W poszukiwaniach zaginionych wzięło udział 200 ratowników.

- Zgodnie z naszymi aktualnymi danymi w ciągu jednej godziny spadło 78 litrów wody na metr kwadratowy. Miejsce wypadku znajduje się na obszarze zlewiska góry Tanglang, gdzie zbiegły się gwałtowne strumienie wody. Krótkotrwała, silna ulewa i specyficzny teren utrudniają ewakuację - powiedział Huang Wei, zastępca szefa dzielnicy Futian.