125 martwych żółwi na plaży

Odnaleziony po niemal 100 latach. Sfotografowano mundżaka Roosevelta - 30-11-2019 Po niemal 100 latach poszukiwań odnaleziono mundżaka Roosevelta. Gatunek ten odkryty został w 1929 roku w północnym Laosie. Wtedy jednak znaleziono jedynie czaszkę jednego osobnika. czytaj dalej

Rzecznik prasowy departamentu zajmującego się różnorodnością biologiczną w stanie Tamaulipas Carlos Alejandro Garza poinformował, że był to zagrożony wyginięciem żółw zielony (Chelonia mydas).

Jak podają miejscowe władze, żółwie próbowały dostać się na ląd, aby złożyć jaja. Po drodze zaplątały się w sieci rybackie i padły. Potwierdziła to autopsja przeprowadzona 23 listopada w Centrum Ochrony Żółwi Morskich La Playa.

Biologia gatunku

Żółw zielony to gatunek żółwi morskich. Ich nazwa pochodzi od koloru tkanki tłuszczowej. Średnio ważą około 68-190 kilogramów. Samice wychodzą na ląd tylko po to, żeby złożyć od 100 do 200 jaj w wykopanych przez siebie dołkach. Następnie przysypują jaja piaskiem, który ochroni je od przegrzania w promieniach słońca i ukryje przed drapieżnikami. Samica może powtarzać tę czynność kilkakrotnie w jednym cyklu lęgowym, który przypada raz na 2 lub 3 lata.