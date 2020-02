Plaże pokryły się setkami glonów. Do ich usunięcia potrzebny był buldożer - 13-02-2020 Dwie plaże w Sydney pokryły się stosami glonów. Było ich na tyle dużo, że potrzebny był specjalny sprzęt, aby je usunąć. czytaj dalej

Coraz więcej zakażonych

W całych Chinach zakażonych koronawirusem jest już 63 851 osób. Jak podała chińska państwowa komisja zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych wirusa powiększyła się o 121 osób. Do czwartku 6982 osoby wyzdrowiały i zostały już wypisane ze szpitali. Chińskie władze przyznały w środę, że rzeczywista liczba zmarłych i zakażonych może być wyższa.

- Najnowsze dane nie wskazują na to, że epidemia zbliża się do szczytu - mówił Adam Kamradt-Scott, ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych z Uniwersytetu w Sydney. - Na podstawie obecnego trendu potwierdzonych przypadków wydaje się, że chociaż władze chińskie robią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, to to wszystko wydaje się być zbyt małe - powiedział Kamradt-Scott.

Poza Chinami kontynentalnymi liczba osób zakażonych koronowirusem wzrosła do 580, z których trzy zmarły. Najwięcej zakażonych jest w Japonii - 251, Singapurze - 58 i Tajlandii -33.

Ewakuacja pasażerów z Diamond Princess

W piątek po południu rozpocznie się ewakuacja 218 pasażerów ze statku wycieczkowego Diamond Princess, który przechodzi kwarantannę w pobliżu portu w Jokohamie. Na pokładzie jest 2600 pasażerów i 1045 członków załogi. W czwartek ministerstwo zdrowia Japonii poinformował o 44 nowych przypadkach zakażenia na wycieczkowcu.

Kwarantanna wycieczkowca ma trwać do środy, ale rząd Japonii wyraził zgodę, aby już w piątek z pokładu zeszły osoby powyżej 80. roku życia, które cierpią na przewlekłe choroby, a test na koronawirusa w ich przypadku dał wynik negatywny.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła we wtorek, że epidemia stanowi poważne zagrożenie dla świata, potencjalnie większe niż terroryzm. Świat musi "obudzić się i uznać tego wrogiego wirusa za wroga publicznego numer jeden" - podkreślił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że pierwsza szczepionka przeciw wirusowi może być dostępna za 18 miesięcy.