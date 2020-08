1,4 miliona Włochów może mieć przeciwciała. To sześć razy więcej niż oficjalna liczba zakażonych od początku epidemii

WHO: w tej chwili nie ma cudownego środka i może go nigdy nie być - 03-08-2020 Wiele szczepionek na COVID-19 jest obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych - przekazali na konferencji prasowej przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). - Jednak w tej chwili nie ma cudownego środka i może go nigdy nie być - przestrzegał szef organizacji. czytaj dalej

Ponad 1,4 miliona Włochów ma najprawdopodobniej przeciwciała koronawirusa. Jak wskazują pierwsze rezultaty badań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia - to sześć razy więcej niż wynosi oficjalna potwierdzona laboratoryjnie liczba przypadków zakażenia w kraju.

Badania trwały kilka tygodni - od 25 maja do 15 lipca b.r.

Wyniki badań, zorganizowanych we współpracy z Instytutem Statystycznym Istat, wydają się potwierdzeniem hipotez niektórych wirusologów, według których faktyczna liczba zakażonych jest znacznie wyższa od oficjalnie podawanej.

Wstępne analizy

Analizy wskazują na to, że kontakt z wirusem miało sześć razy więcej osób niż pokazują to oficjalne statystyki. Podaje się w nich, że do tej pory we Włoszech potwierdzono ponad 248 tysięcy zakażeń.

Oszacowano, że przeciwciała występują u 1,48 miliona osób, czyli u 2,5 procent ludności.

Całkowita liczba przypadków koronawirusa we Włoszech (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Według badań płeć nie ma znaczenia w przypadku liczby zakażeń koronawirusem. Pod tym względem Włochy nie różnią się od innych państw Europy - mężczyźni i kobiety zostali dotknięci w takim samym stopniu.

Jeśli chodzi o wiek, Istat podaje, że w przypadku próbek serologicznych najniższy wskaźnik zakażeń występuje u dzieci w wieku od 0 do 5 lat (1,3%) oraz u osób powyżej 85 lat (1,8%).

Według badań pod kątem zawodu, najbardziej dotknięci są pracownicy służby zdrowia - 9,8 procent oraz pracownicy gastronomii - ponad 4 procent.

Rezultaty te, jak zastrzeżono, są wstępne i nie pokazują jeszcze pełnego obrazu. Konkluzje sporządzono na podstawie badań serologicznych ponad 64 tysięcy osób. Docelowo badania mają objąć około 150 tysięcy Włochów.