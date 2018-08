16 kilometrów na dekadę. Drzewa uciekają przed zmianami klimatu

"Tego lata gotuje się półkula północna". Wrzesień też może być wyjątkowo gorący - 15-08-2018

W tym roku fala upałów trwała w Polsce i całej Europie bardzo długo. - Na półkuli północnej w bardzo wielu miejscach zostały pobite rekordy średniej temperatury dziennej - opowiadał we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Wygląda na to, że we wrześniu utrzyma się ta tendencja. czytaj dalej