16 ofiar śmiertelnych. Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Japonii

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7, które w czwartek nad ranem nawiedziło południową część japońskiej wyspy Hokkaido, wzrosła do 16 osób - poinformowała telewizja publiczna NHK. Około 30 osób uznaje się za zaginione, ponad 300 jest rannych.

Tajfun Jebi naciera na Rosję. Na Sachalinie odwołane lekcje i loty - 05-09-2018 Zajęcia szkolne na rosyjskiej wyspie Sachalin zostały odwołane lub skrócone z powodu nadejścia tajfunu Jebi, który pustoszył Japonię. Ponad 4,5 tysiąca osób jest pozbawionych energii elektrycznej. czytaj dalej

Ekipy ratownicze wspomagane przez psy tropiące odnalazły w piątek pod zwałami ziemi, mułu i gruzami zrujnowanych domów zwłoki kolejnych ofiar. Tym samym ich liczba wzrosła do 16.

Premier Japonii Shinzo Abe poinformował, że zdołano przywrócić dopływ prądu elektrycznego do niemal połowy z trzech milionów gospodarstw domowych. Minister przemysłu Hiroshige Seko poinformował, że usuwanie awarii w największej w regionie elektrociepłowni może potrwać co najmniej tydzień.

W wyniku trzęsienia mocno zakłócony został transport zarówno lądowy, jak i powietrzny. Zamknięte jest międzynarodowe lotnisko w Sapporo, na razie odwołano ponad 200 lotów.

Rzecznik prasowy japońskiego rządu Yoshihide Suga poinformował, że w akcji ratowniczej bierze udział 20 tysięcy osób, a drugie tyle ma jeszcze dołączyć.

Silne wstrząsy

- Szarpnęło cztery razy. Zanim się dowiedzieliśmy, co się stało, nasz dom już był przełamany i nie mogliśmy otworzyć drzwi - relacjonowała w telewizji NHK jedna z mieszkanek miasta Atsuma.

Właśnie niedaleko miasta Atsuma na południu wyspy Hokkaido zeszły lawiny błotne. Na zdjęciach wykonanych ze śmigłowca widać zwały błota oraz powalone drzewa. Trwa usuwanie szkód.

- Prognozy przewidują opady deszczu, które mogą spowodować dalsze osuwiska. Zachowajcie wyjątkową ostrożność - ostrzegł.

Wideo Trzęsienie wywołało zejście lawin błotnych (Reuters)

Możliwe wstrząsy wtórne

Trzęsienie ziemi odnotowano krótko po godzinie trzeciej nad ranem w czwartek (w środę wieczorem w Polsce). Miało ono magnitudę 6,7. Ognisko wstrząsów zlokalizowano w miejscu oddalonym o 112 kilometrów na południowy wschód od Sapporo, na głębokości 37 km. Japońska agencja pogodowa ostrzega przed wstrząsami wtórnymi, które mogą nastąpić 2-3 dni po głównym trzęsieniu.

Trzęsienie ziemi w Japonii (Małgorzata Latos/PAP/Reuters)

Brak zagrożenia wyciekiem z reaktora jądrowego

Administracja elektrowni atomowej w prefekturze Tomari, oddalonej o ok. 70 kilometrów na zachód od Sapporo, poinformowała, że choć siłownia utraciła zewnętrzne źródło zasilania, uruchomił się awaryjny system, by schładzać zużyte paliwo w trzech reaktorach. System ten działa przez co najmniej 10 dni. Zapewniono, że nie odnotowano zmian w poziomie promieniowania wokół elektrowni.