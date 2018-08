164 osób zabitych przez monsunowy deszcz. Ten bilans wzrasta zatrważająco szybko

Kijów po nawałnicy. Zalane centrum handlowe, na ulicach zalega błoto - 16-08-2018 Kijów sprząta po nawałnicy, jaka przeszła nad miastem w środę. Woda na niektórych ulicach sięgała po kolana. Zalaniu uległy niektóre budynki, wstrzymany został transport publiczny. czytaj dalej

Bez dachu nad głową

W piątek rano indyjski serwis Economic Times donosił o 114 ofiarach śmiertelnych monsunu. Obecne dane,podawane przez lokalne władze, mówią o 164 zabitych. Według rządu stanu Kerala 100 osób zginęło w ciągu ostatnich 36 godzin. W piątek deszcze nieco zelżały, co ułatwia pracę tysiącom ratowników. Usiłują ewakuować setki ludzi, część z nich tkwi na dachach zalanych domów.

W sumie już 150 tysięcy ludzi pozostało bez dachu nad głową. Władze zorganizowały około 1200 tymczasowych obozów dla potrzebujących.

Portal BBC News nazwał tegoroczne monsunowe deszcze w Kerali - które od ośmiu dni wywołują powodzie, osunięcia ziemi oraz zakłócają ruch kolejowy, lotniczy i drogowy - "najgorszymi od prawie 100 lat".

Zamknięte lotnisko

Co najmniej do 26 sierpnia zamknięte będzie międzynarodowe lotnisko w Koczin, którego pasy startowe zostały zalane. We wszystkich dystryktach stanu Kerala obowiązuje czerwony alert. Rząd apeluje do mieszkańców, by nie ignorowali nakazów ewakuacji.

Ulewne deszcze monsunowe zmusiły władze do uwolnienia nadmiaru wody z kilkudziesięciu zbiorników, w tym Idamalayar. W wyniku tego pod wodą znalazły się rozległe obszary w 12 z 14 dystryktów. W całym stanie zamknięto szkoły, a władze niektórych z dystryktów ze względów bezpieczeństwa zakazały wjazdu turystom.

- Jesteśmy świadkami czegoś, co nigdy wcześniej w Kerali się nie wydarzyło - ocenił premier tego stanu Pinarayi Vijayan. - Prawie wszystkie zapory są otwarte. Większość naszych oczyszczalni ścieków jest pod wodą. Uszkodzone są silniki - dodał.

Turystyczne miejsce

Stan Kerala, znany z plantacji herbaty i ceniony przez turystów za plaże otoczone palmami, co roku w czasie pory monsunowej nawiedzają ulewne deszcze. Jednak w tym roku są one szczególnie silne. Według oficjalnych danych w zeszłym roku Keralę odwiedziło ponad milion turystów.

Każdego roku w powodziach spowodowanych deszczami monsunowymi w Indiach ginie kilkaset osób. Pora monsunowa trwa tu od czerwca do września.