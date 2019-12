18 zabitych przez wulkan-wyspę. Ciał dwóch z nich jeszcze nie odnaleziono

Odnaleźli sześć ciał na wyspie-wulkanie. "To jeszcze nie koniec poszukiwań" - 13-12-2019 Nowozelandzkie wojsko znalazło ciała sześciu ofiar wybuchu wyspy-wulkanu White. Oficjalny bilans ofiar nadal wynosi osiem osób, ponieważ konieczna jest identyfikacja zwłok. Poszukiwania dwóch pozostałych zaginionych mają być wznowione w sobotę. czytaj dalej

W momencie erupcji wyspy-wulkanu White w Nowej Zelandii przebywało na niej 47 osób. Głównie byli to Australijczycy (24), ale także Amerykanie (9), Nowozelandczycy (5), Niemcy (4), Chińczycy (2), Brytyjczycy (2) i Malezyjczyk (1). Jak poinformowano w niedzielę, zginęło 18 z nich, włączając w to dwie osoby, których ciał jeszcze nie znaleziono. Niewykluczone, że znajdują się one w silnie zanieczyszczonych wodach otaczających wulkan.

Ciał poszukują nurkowie.

- Wszyscy, którzy znajdują się na miejscu, są zdeterminowani do tego, by ciała powróciły do tych, którzy kochali ofiary - powiedział na niedzielnej konferencji prasowej Mike Clement, przedstawiciel policji.

Informowano o zagrożeniu

W szpitalach w Nowej Zelandii i Australii znalazło się łącznie 26 osób, które w momencie wybuchu przebywały na wulkanie. Znaczna ich część była w stanie krytycznym.

Nie wiadomo, dlaczego turyści znaleźli się na wulkanie w sytuacji, gdy oficjalnie informowano o możliwości erupcji wulkanu.

Wyspa White z aktywnym wulkanem jest popularną atrakcją turystyczną i celem wycieczek, mimo intensywnej emisji gazów wulkanicznych i szkodliwości środowiska w okolicy krateru. Wyspa znajduje się około 50 kilometrów od wschodniego wybrzeża Wyspy Północnej.