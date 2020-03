Rzecznik MZ: każdy - nawet czarny - scenariusz mamy opracowany - 08-03-2020 O przygotowaniach polskich szpitali do przyjęcia kolejnych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 mówił we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia. Jego zdaniem jesteśmy przygotowani nawet na czarny scenariusz. czytaj dalej

Na całym świecie odnotowano do tej pory 110 110 przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych - 80 738. Na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, gdzie zakażonych jest 7 382 osób.

We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 7 375. W Iranie odnotowano 6 566 przypadków zakażenia.

W Polsce potwierdzono jedenaście przypadków zakażenia koronawirusem.

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów i terytoriów poza Chinami, w tym ponad 30 państw w Europie. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 29 255.

Na całym świecie w wyniku choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa życie straciło 3 831 osób.

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Gdzie zmarło najwięcej osób

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach. Zmarło tam 3 120 osób. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo we Włoszech, gdzie życie straciło 366 osób. W Iranie koronawirus zabił 194 osoby. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o zgony w wyniku zakażenia SARS-CoV-2, jest Korea Południowa. Zmarły tam 53 osoby.

Najwięcej, bo 228 osób, zmarło 8 marca. Wtedy odnotowano również największy skok - dzień wcześniej wirus zabił 105 osób. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 23 lutego (158 ofiar) i 18 lutego (136 ofiar).

Największy spadek w dziennym bilansie ofiar zarejestrowano z 23 (158 zgonów) na 24 lutego (zmarło 81 osób). Różnica wyniosła 77 przypadków.

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Trendy w liczbie zakażonych

W ciągu ostatnich ponad trzech tygodni najwięcej nowych przypadków koronawirusa na całym świecie, pojawiło się 7 marca. Od 4 marca obserwowano też stały wzrost liczby nowych przypadków. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3887 nowych zachorowań. Najmniej, bo 516 nowych przypadków zakażenia wykryto 19 lutego.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Najbardziej gwałtowny wzrost nowych przypadków poza terytorium Chin nastąpił z 4 (kiedy odnotowano 2 164) na 5 marca (2 968). 8 marca chorobę powodowaną przez koronawirusa poza Chinami zdiagnozowano u 3 847 osób.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Ponad 40 tysięcy osób w szpitalach

Obecnie na całym świecie notuje się 43 866 tak zwanych aktywnych zakażeń koronawirusem (są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z SARS-CoV-2), w tym 19 904 w Chinach i 23 962 poza Chinami.

U 37 909 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 86 procent przypadków. Stan 5 977 osób, co stanowi 14 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Jeśli chodzi o liczbę osób, które wyzdrowiały, jest ona obecnie szacowana na 62 393. Od 19 lutego dzienna liczba wyzdrowień była większa niż liczba nowych zakażeń. Jednak 5 marca ten trend się odwrócił i znów notuje się nadwyżkę nowych zakażeń nad wyzdrowieniami.

Aktywne przypadki oraz wyzdrowienia (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

"Ta epidemia jest zagrożeniem dla każdego kraju"

Jak powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pracownicy organizacji są zaniepokojeni coraz większą liczbą krajów, w których zgłaszane są nowe przypadki koronawirusa. Najbardziej martwią te państwa, które dysponują słabym systemem opieki zdrowotnej. Szef WHO wezwał każdy kraj do możliwie jak największej determinacji.

- Ta epidemia jest zagrożeniem dla każdego kraju, bogatego i biednego. Jak wcześniej już mówiliśmy, nawet rozwinięte państwa powinny spodziewać się niespodziewanego. Rozwiązaniem jest agresywna gotowość. Obawiamy się, że niektóre kraje nie potraktowały naszych słów wystarczająco poważnie lub zdecydowały, że nie mogą nic zrobić. Obawiamy się, że w niektórych krajach poziom zaangażowania politycznego i działań nie odpowiada poziomowi zagrożenia, przed którym wszyscy stoimy - podkreślił.

Ghebreyesus dodał, że w przypadku zagrożenia, państwa powinny uruchomić wszystkie szczeble władzy.

- Są plany, które rozpoczynają się od rządzących na samej górze i koordynują każdą część rządu - bezpieczeństwo, dyplomację, finanse, handel, transport czy informację, a nie tylko ministerstwa zdrowia. Cały rząd powinien być zaangażowany - powiedział.

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.