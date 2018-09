25-metrowe fale na Atlantyku i gigantyczne opady. Huragan Florence coraz bliżej

Do wybrzeża Stanów Zjednoczonych zbliża się huragan Florence. Już teraz na wybrzeżu pada i wieje, a na Atlantyku odnotowano fale o wysokości nawet 25 metrów.

Dzikie konie poradzą sobie z huraganem Florence - 13-09-2018 Dzikie konie, zamieszkujące wybrzeże Karoliny Północnej, instynktownie wyczuwają zbliżające się niebezpieczeństwo. czytaj dalej

Huragan Florence nieustannie zbliża się do południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W czwartkowe popołudnie znajdował się w odległości około 275 kilometrów od Wilmington w Karolinie Północnej. Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 175 kilometrów na godzinę.

Huragan osłabł z kategorii czwartej na kategorię drugą w skali Saffira-Simpsona. To jednak nie powinno nikogo uspokoić.

- To jest taka różnica, jakby zderzyć się samochodem z drzewem przy prędkości 210 kilometrów na godzinę albo 170. Efekt jest ten sam. To jest nadal niesłychanie groźny żywioł. To jest żywioł, który na wybrzeżu spowoduje ogromne szkody - tłumaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Wideo Porywy wiatru związane z huraganem Florence | wideo bez dźwięku

Co dalej?

Według Narodowego Centrum do spraw Huraganów (NHC) Florence dotrze do lądu w piątek około 2 nad ranem czasu lokalnego, czyli około 8 rano w Polsce. Następnie będzie przemieszczać się na południowy zachód wzdłuż wybrzeża, a później możliwe jest, że zmieni kierunek wędrówki i przemieści się na północ. Wtedy - już jako depresja tropikalna - przyniesie intensywne opady deszczu do Wirginii, Wirginii Zachodniej, Marylandu, Dystryktu Kolumbii i Pensylwanii.

Prognozowaną ścieżkę huraganu widać na poniższej grafice:

Prognozowana ścieżka przejścia huraganu Florence (NHC)

Tajfun Mangkhut zagraża bezpieczeństwu 45 milionów ludzi - 12-09-2018 Kolejny tajfun zagraża krajom azjatyckim. W kierunku północnych Filipin, Tajwanu oraz wybrzeża Chin zmierza potężny tajfun Mangkhut z wiatrem przekraczającym prędkość 250 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Dlaczego Florence jest taka groźna

Florence jest najbardziej niszczycielską burzą, która uderzyła w tę część wybrzeża od 1989 roku, kiedy zniszczenie siał Hugo. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (National Weather Service) w Wilmington, w Karolinie Północnej, uważa że Florence prawdopodobnie stanie się "burzą życia".

Chociaż Florence osłabła i jest huraganem drugiej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, Narodowe Centrum ds Huraganu ostrzega przed "zagrażającymi życiu sztormowymi falami", a także "katastrofalnymi powodziami i niszczycielskim wiatrem".

Synoptycy przyglądają się huraganowi głównie pod kątem opadów. - Opady, które niesie huragan, są gigantyczne. Przewiduje się, że na wybrzeżu Karoliny Południowej i Karoliny Północnej miejscami w ciągu trzech dni spadnie 1300 litrów wody na metr kwadratowy. To tyle deszczu, ile w Warszawie spada przez dwa lata - mówił Wasilewski.

W najbliższych dniach może spaść rekordowa ilość deszczu, większa nawet niż w czasie huraganu Harvey z 2017 roku. Wtedy w ciągu czterech dni we wschodnim Teksasie, w rejonie miasta Houston, spadło ponad 1000 l/mkw., co spowodowało olbrzymie powodzie. Szczytowa akumulacja wody na poziomie 1318 l/mkw. ustanowiła Harvey "najbardziej mokrym" huraganem w historii Stanów Zjednoczonych.

Prognozowane opady deszczu w huraganie Florence (NHC)

Powodzie błyskawiczne

Bardzo intensywne opady deszczu mogą sprawić, że w miejscowościach nadmorskich miejscami mogą stać 3-4 metry wody. Dodatkowo, woda, która będzie spiętrzona na oceanie, silnym wiatrem będzie wpychana do rzek. Z tego powodu w rzekach może pojawić się "cofka". - To oznacza wzdłuż tych rzek powodzie ekspresowe, które nieraz powstają w ciągu kilkudziesięciu minut - tłumaczył Wasilewski.

Strefa opadów rozciąga się wokół oka cyklonu. Widać ją na poniższym podczerwonym obrazie huraganu. Te ramiona Florence już dotarły do wybrzeża obu Karolin.

Obraz podczerwony huraganu Florence

Wysokie fale

Szaleństwo na Atlantyku. Florence nie jest osamotniona - 11-09-2018 Oczy całego świata zwrócone są na Florence. To potężny huragan, który zmierza w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Nie jest to jedyne takie zjawisko, które przemierza wody Oceanu Atlantyckiego. czytaj dalej

Kiedy Florence zbliży się do lądu, w niektórych rejonach Karoliny Północnej fale mogą osiągnąć wysokość czterech metrów. Niektórzy meteorolodzy szacują, że fala może mieć wysokość nawet sześciu metrów. - Żeby nabrać perspektywy, trzeba wiedzieć, że każda fala wyższa niż 3,5 metra określana jest jako "zagrażająca życiu" - poinformował Ken Graham z Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC).

Jednak - jak mówił Tomasz Wasilewski - już w środę fale zmierzone na Atlantyku osiągnęły wysokość około 25 metrów. Odnotowano je na wschód od oka cyklonu.

Skala Saffira-Simpsona

W 1969 roku inżynier Herbert Saffir i dyrektor Narodowego Centrum ds. Huraganów Bob Simpson opracowali swoją skalę w celu klasyfikacji huraganów według intensywności wiatrów. Służy ona do oszacowania potencjalnych szkód, powstałych w momencie wejścia huraganu na ląd. Stosowana jest tylko w przypadku sztormów powstałych na Oceanie Atlantyckim i północnym Pacyfiku na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty.