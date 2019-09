30 zabitych w trzęsieniu ziemi w Indonezji

Siewcy chmur walczą z pożarami w Indonezji - 20-09-2019 Z pożarów, które od kilku tygodni trawią Indonezję, wydobyły się ogromne ilości szkodliwego dymu. Sąsiednie kraje spowite są gęstym i trującym smogiem. Władze tych krajów postanowiły walczyć z ogniem i zanieczyszczeniami powietrza w naukowy sposób - zasiewając chmury. czytaj dalej

Zniszczone budynki

Jak przekazał w niedzielę rzecznik indonezyjskiej agencji do spraw usuwania skutków katastrof BNBP Agus Wibowo, 30 osób zginęło, ponad 150 osób zostało rannych, a ponad 200 tysięcy ludzi pozostaje w tymczasowych schronieniach. W pobliżu szpitali i szkół rozbito specjalne namioty, do których ewakuowano osoby pozbawione dachu nad głową.

W czwartek rano we wschodniej prowincji Moluki doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,5. Zniszczeniu uległy setki domów, a poza tym kilkadziesiąt budynków użyteczności publicznej i elementów infrastruktury, w tym główny most w mieście Ambon.

Pacyficzny pierścień ognia

Indonezja, która jest archipelagiem 17 tysięcy wysp i wysepek, usytuowana jest na styku trzech płyt tektonicznych - indopacyficznej, australijskiej i euroazajtyckiej - przez co jest szczególnie narażona na silne trzęsienia ziemi. Indonezja położona jest w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, charakteryzującym się dużą aktywnością sejsmiczną.