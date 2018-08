357 zabitych, strach przed epidemią. Dramat w Kerali

Kijów po nawałnicy. Zalane centrum handlowe, na ulicach zalega błoto - 16-08-2018 Kijów sprząta po nawałnicy, jaka przeszła nad miastem w środę. Woda na niektórych ulicach sięgała po kolana. Zalaniu uległy niektóre budynki, wstrzymany został transport publiczny. czytaj dalej

"Od 29 maja, gdy rozpoczęły się w Kerali deszcze monsunowe, życie straciło w sumie 357 osób" - podały w komunikacie stanowe służby informacyjne. W ciągu ostatniej doby ofiar śmiertelnych było 33. Wcześniej informowano o 324 zabitych.

- To najgorsza powódź od stu lat - podkreślił Pinarayi Vijayan, premier stanu Kerala.

Ponad 350 tysięcy ludzi bez dachu nad głową

Indyjskie służby meteorologiczne poinformowały w niedzielę, że w stanie Kerala pada już tylko w jednym czy dwóch miejscach, a poziom wody w niektórych rejonach zaczyna opadać.

W wyniku powodzi i osunięć ziemi około 350 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową i musiało schronić się w zorganizowanych tymczasowych obozach, których jest około trzech tysięcy. Woda zniszczyła między innymi drogi i ponad 130 mostów, co utrudnia akcję ratunkową. Bierze w niej udział ponad 1,3 tysięcy ratowników.

Według wstępnych szacunków lokalnych władz straty poniesione w wyniku działania żywiołu wynoszą równowartość 2,9 miliarda dolarów.

W sobotę Keralę odwiedził premier Indii Narendra Modi, który zadeklarował przekazanie na pomoc stanowi 71 milionów dolarów. To jednak czterokrotnie mniejsza suma niż ta, o którą prosiły władze stanu.

Jednocześnie w kraju pojawiają się obawy przed możliwymi chorobami czy epidemiami, które mogą wybuchnąć w obozach, gdzie tłoczą się tysiące ludzi.

To się "nigdy wcześniej nie wydarzyło"

Trwające deszcze monsunowe spowodowały powodzie i osunięcia ziemi. Z podawanych wcześniej informacji wynika, że od 8 sierpnia deszcz był szczególnie ulewny.

Co najmniej do 26 sierpnia pozostanie zamknięte międzynarodowe lotnisko w Koczin, którego pasy startowe zostały zalane. We wszystkich dystryktach Kerali obowiązuje czerwony alert. Rząd apeluje do mieszkańców, by nie ignorowali nakazów ewakuacji.

Ulewne deszcze monsunowe zmusiły władze do uwolnienia nadmiaru wody z kilkudziesięciu zbiorników, w tym Idamalayar. W wyniku tego pod wodą znalazły się rozległe obszary w 12 z 14 dystryktów. W całym stanie zamknięto szkoły, a władze niektórych z dystryktów ze względów bezpieczeństwa zakazały wjazdu turystom.

- Jesteśmy świadkami czegoś, co nigdy wcześniej w Kerali się nie wydarzyło - ocenił premier tego stanu Pinarayi Vijayan. - Prawie wszystkie zapory są otwarte. Większość naszych oczyszczalni ścieków jest pod wodą. Uszkodzone są silniki - dodał.

Turystyczny raj

Stan Kerala, znany z plantacji herbaty i ceniony przez turystów za plaże otoczone palmami, co roku w czasie pory monsunowej nawiedzają ulewne deszcze. Jednak w tym roku są one szczególnie silne. Według oficjalnych danych w zeszłym roku Keralę odwiedziło ponad milion turystów.

Każdego roku w powodziach spowodowanych deszczami monsunowymi w Indiach ginie kilkaset osób. Pora monsunowa trwa tu od czerwca do września.