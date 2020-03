3600 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Sprawdź statystyki

WHO: to, że koronawirus zniknie w lecie, to fałszywa nadzieja - 06-03-2020

Wiara w to, że koronawirus SARS-CoV-2 zniknie latem tak jak wirus grypy jest fałszywą nadzieją - powiedział ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do spraw sytuacji nadzwyczajnych. WHO poinformowała, że w opracowaniu jest w tej chwili 20 szczepionek na koronawirusa. Utworzona została też mapa priorytetów, która ma usprawnić działania nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się epidemii. czytaj dalej